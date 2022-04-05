За два тижні співробітники Тернопільського відділення поліції виявили 8 осіб, які користувалися послугами закладчиків

За усіма фактами поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 ККУ – незаконне зберігання психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Під час несення служби на одному із блокпостів у Тернопільському районі правоохоронці почали періодично виявляти у підозрілих осіб поліетиленові пакети з порошкоподібними речовинами білого кольору, схожими на психотропні засоби – солі. Один грам яких вартує – 500-600 гривень. Упродовж двох тижнів поліцейські зафіксували 8 таких фактів.

У ході перевірки з’ясували, що згортки дані громадяни знаходили в одному із обумовлених місць, адресу яку їм скидали розповсюджувачі заборонених речовин. У шукачів закладок поліцейські вилучили речові докази та направили їх на експертизу.

Правоохоронці також встановлюють осіб, які постачали психотропні речовини до місць розміщення закладок.

Санкція статті, яку інкримінують правопорушникам, передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.