У Тернополі поліцейські припинили незаконну діяльність трьох гральних закладів

Оперативниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно із співробітники Головного управління Національної поліції Тернопільської області та працівниками роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції припинили незаконну діяльність трьох гральних закладів в обласному центрі.

60 комп’ютерів та інше обладнання, призначене для організації грального бізнесу, було виявлено у трьох приміщеннях на вулицях Бережанській, Тарнавського та Лесі Українки. У час, коли в Україні триває повномасштабна війна, окремі ділки вирішили вдатися до незаконних схем збагачення. До слова, здобуті від злочинної діяльності кошти поліцейські вилучили.

На даний час встановлюються особи, причетні до організації нелегального бізнесу.

У приміщеннях, де відбувалась вказана незаконна діяльність, було виявлено чоловіків, котрі за віком підпадають під дію Указу Президента України «Про загальну мобілізацію». Про даних громадян було повідомлено Тернопільський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу. Вирішується питання про арешт грального обладнання.