У ДТП на Тернопільщині загинув чоловік

Самотравмування, яке спричинило смерть, розслідують слідчі Тернопільщини. Потерпілий – житель Скалатської територіальної громади, 1984 року народженння. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що травми чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 28 березня близько 21:00 на автодорозі Городниця-Іванівка. Чоловік керував автомобілем ВАЗ-2108 і не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги на праве узбіччя та врізався в дерево. Травми кермувальника виявилися несумісними із життям.

Причини автопригоди встановлять у ході слідства. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно ч.2 ст.286 Кримінального кодексу.