У Тернополі пильність містян допомогла поліцейським викрити продавця алкогольних напоїв

Бармен одного із закладів громадського харчування у Тернополі вирішив знехтувати забороною на продаж алкоголю під час воєнного стану та підзаробити. «Підприємливого» чоловіка викрили працівники поліції.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканців одного із мікрорайонів обласного центру про те, що невідомий чоловік продає з автомобіля на розлив спиртне. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Факт реалізації алкогольних напоїв підтвердився. Протиправним займався 30-річний тернополянин, який працює в одному із закладів громадського харчування. Як встановили правоохоронці, чоловік брав спиртні напої в барі та продавав їх на розлив зі свого автомобіля, який паркував неподалік роботи. Бажаючих випити вистачало. Сто грамів оковитої вартувало 24 гривні.

Правоохоронці задокументували протиправні дії тернополянина та вилучили у нього кілька пляшок горілки та вина.

На правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП (торгівля алкогольними, слабоалкогольними напоями на територіях, заборонених законом).

За таке правопорушення передбачений штраф від 6 800 до 13 600 гривень з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.