На автодорозі в Тернопільському районі не розминулися два автомобілі: троє травмованих

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у суботу, 19 березня, близько 14 години у селі Кам’янки Підволочиської селищної громади Тернопільського району.

За попередніми даними, 52-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем «Renault Megane Scenic», не надав перевагу в русі автомобілю «Lexus».

У результат зіткнення травми отримали кермувальники обох автівок та пасажир «Lexus». Потерпілих доправили до лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Правоохоронці звертаються до водіїв не порушувати швидкісний режим, дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними та толерантними на дорогах.

Не продовжуйте рух, якщо відчуваєте втому та сонливість.

Нагадуємо, що на території Тернопільщини для допомоги учасникам дорожнього руху облаштовані пункти обігріву. Тут можна перепочити та отримати необхідну підтримку.