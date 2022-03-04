Лінія “102″ Тернопільщини працює в цілодобовому режимі

Більше тисячі викликів за добу приймають оператори лінії “102″ ГУНП Тернопільщини впродовж дев’яти днів війни. Після боїв на Херсонщині оператори обслуговували ще й дзвінки з того регіону, але через проблеми зі зв’язком, жителі півдня додзвонитися уже не можуть.

Оператори працюють щодня: у атестованих працівників 24-годинний робочий день, а вільнонаймані працюють по 12 годин. Наразі справляються власними силами, але при необхідності в резерві уже є 28 волонтерів.

Керівник відділу служби “102″ УОАЗОР ГУНП в Тернопільській області Євгенія Іваськів звертається до мешканців Тернополя та області не телефонувати через дрібниці, які можна вирішити самостійно. Перевага сьогодні віддається інформації про кримінальні правопорушення, а також про підозрілих осіб та транспорт.

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