Силовики просять жителів Тернопільщини у вечірній та нічний час перебувати у своїх домівках

Перебувати у своїх домівках у вечірній та нічний час – гарантія вашої безпеки. Окрім цього, це полегшить роботу поліції, котра працює цілодобово та без вихідних.

Ми всі знаємо, що на території нашої держави діє воєнний стан. Відповідно, в деяких регіонах введено комендантську годину. У Тернополі та області не діє таке обмеження. Але ми не повинні забувати про безпеку.

Поліцейські наряди постійно курсують вулицями нашого міста. Ваші вечірні та нічні прогулянки – це привід відволікти їхню увагу, адже вони зобов’язані перевірити вашу особу – така наша сьогоднішня реальність.

Наполегливе прохання: не влаштовуйте вечірок, не збирайтеся компаніями, не порушуйте громадського порядку, правил добросусідства, щоб ті, хто живе поруч, не викликали поліцію, аби вас заспокоїти.

Залишайтеся у свої домівках з рідними – це допоможе у випадку тривоги разом вийти до місць укриття. Щоб не трапилося такого, що ваші донька чи син десь розважаються, а ви просите поліцію з’ясувати їх місцезнаходження.

Ваша правильна поведінка у такий непростий час стане запорукою ефективного реагування поліції на ті виклики, котрі дійсно вимагають правового втручання.

Зберігайте спокій і будьте пильними!