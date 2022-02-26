Наряди спільного патрулювання продовжують забезпечувати громадський порядок у Тернополі

Щовечора на чергування разом із поліцейськими заступають небайдужі і активні містяни. Перед цим вони проходять інструктаж із заходів безпеки. Вони допомагатимуть силовикам нести службу на блок-постах, патрулювати вулиці обласного центру та охороняти стратегічні об’єкти.

Нагадуємо, що задля безпеки громадян з 26 лютого на Тернопільщині запроваджено комендатську годину з 22.00 до 6.00.

Виходити на вулиці і перебувати в громадських місцях можуть військові, медики, волонтери та люди, які відповідабть за безпеку в місті. Із собою їм обов’язково потрібно мати документ, який посвідчує особу.

Також в цей час забороняється рух власним транспортом.

Просимо із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці! Це дуже допоможе нашим силовикам та патрулю у роботі!