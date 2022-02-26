На Тернопільщині від сьогодні, 26 лютого, запроваджують комендантську годину

На всій території Тернопільської області вводиться комендантська година, яка діятиме з 22.00 до 06.00 год.

Обмеження вводяться відповідно до наказу штабу оборони Тернопільської області. Комендантська година починає діяти з 26 лютого по всій території Тернопільської області до окремого наказу.

Це означає:

- заборону громадянам перебувати з 22.00 год. до 06.00 годин на вулицях та в інших громадських місцях;

-заборону руху власного транспорту.

Окрім цього прийнято рішення про:

- зняття всіх інформаційних знаків й табличок – назви міст, селищ, вулиць. Це виключно заходи безпеки;

- якщо ви побачили техніку без розпізнавальних знаків, повідомляйте військовим на гарячі лінії ЗСУ.

Телефон Міністерства оборони та ЗС України

0 800 50 04 42

+380 93 101 3100 СБУ

або в поліцію на лінію 102

Нагадуємо, що співробітники поліції продовжують нести службу як на вулицях краю, так й на блок-постах, проводити перевірку документів та транспортних засобів.