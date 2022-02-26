На Тернопільщині від сьогодні, 26 лютого, запроваджують комендантську годину

На всій території Тернопільської області вводиться комендантська година, яка діятиме з 22.00 до 06.00 год.
Обмеження вводяться відповідно до наказу штабу оборони Тернопільської області. Комендантська година починає діяти з 26 лютого по всій території Тернопільської області до окремого наказу.
Це означає:
- заборону громадянам перебувати з 22.00 год. до 06.00 годин на вулицях та в інших громадських місцях;
-заборону руху власного транспорту.
Окрім цього прийнято рішення про:
- зняття всіх інформаційних знаків й табличок – назви міст, селищ, вулиць. Це виключно заходи безпеки;
- якщо ви побачили техніку без розпізнавальних знаків, повідомляйте військовим на гарячі лінії ЗСУ.
Телефон Міністерства оборони та ЗС України
0 800 50 04 42
+380 93 101 3100 СБУ
або в поліцію на лінію 102
Нагадуємо, що співробітники поліції продовжують нести службу як на вулицях краю, так й на блок-постах, проводити перевірку документів та транспортних засобів.