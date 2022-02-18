Групу осіб, яка тривалий час зливала з локомотивів дизель, викрили на Тернопільщині оперативники

Майже на 70 тисяч гривень товарно-матеріальних цінностей вилучили оперативники Тернопільщини. Під час проведення санкціонованого обшуку в гаражному приміщенні одного із жителів області працівники управління карного розшуку спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД, воєнізованої охорони Франківщини та та оперативниками краю, виявили приміщення, де продавалося нелегальне пальне, горілчані вироби та цигарки.

У ході розслідування стало відомо, що група із шести осіб, до складу яких входили машиністи локомотивного депо, вечорами зливала з паливних баків дизельне пальне. Під час роботи використовували спецтранспорт. Крадене реалізовували місцевому жителю, а той, в свою чергу, розливав дизель по каністрах і продавав його далі за ринковими цінами.

За попередніми даними, в місяць “підприємці” викрадали близько тонни пального. Вже під час обшуку стало відомо, що власник гаражу займався й підробкою спиртних напоїв. Алкоголь продавав під марками відомих брендів. Заробляв чоловік і на реалізації безакцизних тютюнових виробів.

Під час спецоперації поліцейські вилучили 150 пляшок горілчаних виробів, 140 літрів етилового спирту, сигарети та 2700 літрів дизельного палива.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч.3 ст. 185 (крадіжка, що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Процесуальне керівництво здійснює Теребовлянська окружна прокуратура. Вирішується питання про оголошення “бізнесменам” підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.