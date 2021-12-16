Чортківські оперативники виявили два факти незаконного обігу наркотичних та психотропних речовин

У нетверезого водія вилучили згорток з подрібненою речовиною, схожою на наркотичну, та кастет, у ще одного чортківчанина – таблетки та ампули з психотропними засобами.

15 грудня під час відпрацювання Чортківського району співробітники карного розшуку спільно з групою реагування патрульної поліції зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль марки «ВАЗ-21099». Виявилося, його водій, 24-річний мешканець одного із сіл Копичинецької міської громади, перебував у нетверезому стані. Під час огляду автомобіля оперативники виявили згорток з подрібненою речовиною, схожою на марихуану, а також кастет. Звідки у чоловіка зброя та наркотики – правоохоронці встановлюють.

Цього ж дня оперативники задокументували ще один факт незаконного обігу психотропних речовин. Під час поверхневої перевірки у 41-річного жителя Чорткова виявили таблетки метадону, сонату та ампули димедролу. З’ясувалося, чоловік вже не вперше потрапляє в поле зору поліцейських – судимий за майнові злочини. Нещодавно суд призначив йому три з половиною роки ув’язнення за вчинення крадіжки. Проте чортківчанин не погодився з вироком і подав апеляційну скаргу. Вилучене направлено на експертизу.

Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження волі.