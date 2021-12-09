В результаті ДТП, яка трапилася на Тернопільщині, двоє людей померло, семеро у лікарні

Вирвані крісла, травмовані люди – усе це наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 8 грудня близько 17:00 на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Лозова. Там не розминулися маршрутний автобус MERCEDES BENZ SPRINTER 313, який рухався за маршрутом Кременець-Тернопіль та автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група, рятувальники, кілька бригад екстреної медичної допомоги. В результаті удару до лікарні госпіталізували обох водіїв, двох пасажирів з легкового автомобіля та 5 з буса. У потерпілих травми різного ступеня тяжкості.

Водія та пасажира з рейсового автобуса медикам врятувати не вдалося. Від отриманих травм вони померли в лікарні. Ще двоє пасажирів у важкому стані.

У ході розслідування стало відомо, що автобус дообладнаний із вантажного автомобіля в пасажирський. Водії попередньо тверезі. У них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі встановлюють деталі автопригоди та причини виїзду на смугу зустрічного руху.

Триває слідство згідно із ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) ККУ.