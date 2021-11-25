«16 днів проти насильства»: поліцейські закликають громадян не замовчувати прояви жорстокості у родинах

У четвер, 25 листопада, стартувала Всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства». Мета – привернути увагу до проблеми подолання насильства в сім’ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Спільні заходи представників громадськості, органів місцевого самоврядування та поліції відбулися з цієї нагоди в Тернополі.

Про важливі питання протидії торгівлі людьми йшлося на засіданні координаційної ради в обласній держадміністрації. До обговорення даної проблематики долучилися правоохоронці.

«Цього року поліцейські розпочали три кримінальних провадження: два щодо сексуальної експлуатації та одне – за жебрацтво. У них фігурує шестеро потерпілих осіб», – зазначив начальник відділу міграційної поліції ГУНП в області Олександр Буняк.

Учасники засідання акцентували увагу на важливості роботи з особами, котрі стали жертвами работоргівлі. За даними Міністерства соціальної політики, на Тернопільщини статус таких осіб отримали 35 людей.

Продовженням заходу стала інформаційно-просвітницька акція «Розірви коло», яку організували Тернопільська міська рада спільно з Фондом ООН в галузі народонаселення, правоохоронцями та місцевими громадськими організаціями.

«Дуже важливо зрозуміти, що насильство – це не приватна справа кожного, про це потрібно говорити. Ми хочемо показати, що дану проблему можна подолати в єдності», – зазначає начальниця управління сім’ї та молодіжної політики Тернопільської міської ради Христина Білінська.

Поліцейські роздавали тернополянам інформаційні листівки та розповідали про насилля, його прояви та наслідки. В рамках події кожен охочий мав можливість залишити на спеціальному банері слова підтримки постраждалим від такого злочину.

У нашому обласному центрі вже понад два роки на базі Тернопільського районного управління поліції діє окремий підрозділ, який реагує на факти домашнього насильства. Щодня його працівники отримують 5-7 таких повідомлень.

Організатори просвітницької акції сподіваються, що подібні заходи допоможуть посилити суспільний інтерес до проблеми домашнього насильства та закликають не замовчувати такі випадки.