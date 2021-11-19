Поліцейські охорони попередили велике лихо на одній із продуктових гуртівень

В Тернополі поліцейські охорони завдяки спрацюванню охоронної сигналізації запобігли розповсюдженню вогню в приміщенні, тим самим попередили велике лихо на одній із продуктових гуртівень.

Наряд реагування Управління поліції охорони прибув на охоронюваний об’єкт, де спрацювали датчики руху встановленої сигналізації. Під час огляду слідів проникнення не було. Однак поліцейські побачили задимленість та вогонь в одному із приміщень.

На місце поліцейські одразу викликали рятувальників.

Наряд пожежно-рятувальної частини швидко локалізували загоряння, яке могло перерости у велику пожежу.

Зі слів, причиною пожежі стало коротке замикання електричного подовжувача.

Нагадуємо, що встановлені охоронні прилади поліції охорони передають на пульт централізованого спостереження інформацію не тільки про непрошених гостей, а й про виникнення пожежі чи задимлення.

Система протипожежної сигналізації виконує ряд найважливіших завдань:

- визначення первинних ознак загоряння, точна локалізація осередку вогню;

- активація звукового сигналу і світлових індикаторів, що вказують на необхідність термінової евакуації;

- передача даних про характер загоряння і місці події;

- включення системи автоматичного пожежогасіння із задіянням протипожежних засобів.

Управління поліції охорони

в Тернопільській області