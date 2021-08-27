В аварії, що сталася поблизу Скалата, потерпіли батько та двоє його дітей

За кермом автомобіля Toyota перебував 42-річний житель села Петриків Тернопільського району, а в салоні – двоє його дітей, 2010 та 2014 років народження. І водій, і пасажири зазнали травм. Після огляду лікарі відпустили потерпілих.

На лінію 102 надійшло повідомлення від водія автомобіля про те, що в селі Криве Скалатської громади він разом з двома неповнолітніми дітьми потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що аварія сталася на ділянці дороги, де проходять ремонтні роботи. Водій, не обравши безпечну швидкість та не врахувавши дорожню ситуацію, допустив ДТП.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

У водія взято забір крові на вміст алкоголю. Автомобіль поміщено на арештмайданчик Підволочиського відділення поліції.