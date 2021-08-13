На Тернопільщині в результаті двох ДТП загинув 18-літній юнак, а 7-річний хлопчик потрапив в реанімацію

Причини двох дорожньо-транспортних пригод, що трапилися на Тернопільщині 12 серпня, встановлюють правоохоронці.

Близько 2:20 на лінію “102″ надійшло повідомлення про аварію від фельдшера екстреної медичної допомоги. Лікар сказав, що між селами Кутянка та Андрушівка Кременецького району водій мотоциклу потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, мотоцикліст на повороті не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм юнак загинув у день свого вісімнадцятиріччя.

Поліцейські кажуть, що на момент автопригоди хлопець був тверезий, але не одягнув шолом, який був пристібнутий на мототранспорті.

У реанімацію в важкому стані бригада швидкої госпіталізувала семирічного жителя Теребовлянського району. Хлопчик разом з братом грався м’ячем і в якийсь момент вийшов на проїжджу частину дороги.

В цей час поруч проїжджав мотоцикл марки “LONCIN”і його водій не встиг загальмувати та зачепив багажником малолітнього. Дитину госпіталізували. Стан малого важкий.

У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Обидві автопригоди внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно ст. 286 Кримінального кодексу. Триває слідство.