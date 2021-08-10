Причину аварії, в якій не розминулися “SKODA OCTAVIA” та пасажирський бус, встановлюють правоохоронці Тернополя (Оновлено)

Виїзд на смугу зустрічного руху – причина аварії на Тернопільщині в результаті якої травмувалося десять людей. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 серпня вранці. На трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, неподалік села Дарахів, водій автомобіля SKODA OCTAVIA не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з “MERCEDES-BENZ”.

На момент автопригоди в бусі перебувало 17 пасажирів віком 15-22 роки. Молоді люди їхали з Тернополя на відпочинок у Франківську область. На місці ДТП працювали правоохоронці, лікарі та працівники служби надзвичайних ситуацій.

В результаті аварії бригади швидкої в лікарню доправили десятьох людей. Сімох після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання, а двох водіїв та одного з пасажирів довелося госпіталізувати.

У кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу). Триває слідство.