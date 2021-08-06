Правопорядок та безпеку учасників фестивалю «Дзвони Лемківщини» забезпечуватимуть понад півтори сотні поліцейських

7-8 серпня в урочищі Бичова поблизу Монастирисьок відбудеться ХХІІ Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини». Очікується, що його відвідають понад 25 тисяч учасників.

Задля безпечного проведення фестивалю чергуватимуть на ньому 166 поліцейських та 30 військовослужбовців Нацгвардії. Вони патрулюватимуть місце масового скупчення та стежитимуть за рухом автотранспорту.

Напередодні заходу працівники вибухотехнічної служби та кінологічної центру обстежили територію на предмет виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Задля безпеки краян та гостей свята на фестивалі цілодобово працюватиме оперативний штаб, який координуватиме діяльність усіх правоохоронців та взаємодіятиме з рятувальниками та медиками.

Під час святкового заходу працюватимуть слідчо-оперативна група для належного та своєчасного реагування на повідомлення громадян та група з недопущення кишенькових крадіжок.

Поліцейські звертаються до громадян не порушувати правопорядок та з повагою ставитися один до одного.