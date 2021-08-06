Поліцейські Тернопільщини дбають про безпечне дозвілля школярів

Аби відпочинок минув без неприємних пригод, правоохоронці продовжують профілактичну роботу серед дітей з метою попередження нещасних випадків під час літніх канікул. Гостей у погонах зустрічали юні відпочивальники оздоровчого комплексу «Лісовий» у Бучацькому районі.

Спілкування розпочалося з нагадування школярам правил безпечної поведінки. Поліцейські розповіли дітям про небезпеку на воді, обговорили, чому важливо не тільки знати правила дорожнього руху, а й неухильно їх дотримуватися, розглянули алгоритми дій у можливих небезпечних ситуаціях.

Знання, як відомо, діти добре запам’ятовують у формі гри, тож працівники патрульної поліції та ювенальної превенції влаштували для неповнолітніх різноманітні конкурси з винагородами для найактивніших учасників.

Цікавими були навчання з надання першої домедичної допомоги. Учням показали як правильно провести непрямий масаж серця, а всі охочі змогли самостійно навчитися правильно його виконувати.

Розважав неповнолітніх службовий собака. Своїм умінням виконувати різні команди він викликав найбільше захоплення у дітей. Також вихованці табору мали змогу побачити зброю та різні спецзасоби, які використовують в роботі поліцейські. Їх охоче приміряли аби уявити себе в ролі спецпризначенця.

На завершення зустрічі правоохоронці вручили школярам повчальні буклети та закликали берегти себе, допомагати товаришам і не забувати їх порад.