У Тернополі поліцейські та рятувальники нагадали дітям правила безпечної поведінки під час літніх канікул

Застерегти неповнолітніх від необдуманих вчинків під час літнього відпочинку та навчити їх надавати першу домедичну допомогу – мета профілактичного заходу, який організували ювенальні поліцейські спільно з рятувальниками. Місцем проведення обрали набережну Тернопільського ставу.

З юними тернополянами, які проводили час поблизу водойми, спілкувалися співробітники сектору ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції. Вони нагадали дітям правила дорожнього руху та роз’яснили як уникнути надзвичайних ситуацій та травмувань під час відпочинку.

«Від початку літа на водоймах України загинуло 28 дітей, з них – двоє неповнолітніх з Чортківського району Тернопільської області», – розповідає начальник сектору ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції Андрій Кульчицький.

Правоохоронці зазначають: серед основних причин нещасних випадків – неналежний догляд за дітьми та відсутність дорослих під час купання дітей. Аби запобігти таким ситуаціям, ювенальні поліцейські впродовж всього літа здійснюватимуть превентивну роботу серед неповнолітніх та їхніх батьків.

Під час профілактичного заходу співробітники Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області продемонстрували дітям основні прийоми порятунку на воді. Хлопці та дівчата навчалися надавати першу домедичну допомогу при утопленні.

«Вкрай важливим є володіння базовими навиками надання домедичної допомоги на місці події звичайними людьми, аби бути готовим провести невідкладні заходи постраждалому, не очікуючи приїзду бригади екстреної медичної допомоги або спецслужб», - розповідає начальник пункту охорони здоров’я аварійно-рятувального загону УДСНС в області Віктор Рекута.

Діти отримали від правоохоронців спеціальні пам’ятки-застереження щодо безпечного відпочинку.

Поліцейські закликають батьків посилити контроль за неповнолітніми у літній період: не залишати їх без нагляду на тривалий час, частіше телефонувати їм, цікавитися їхнім дозвіллям, адже від цього залежить їхня безпека, життя та здоров’я.