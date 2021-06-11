Сервісні центри МВС вдосконалили процедуру реєстрації транспортних засобів та отримання посвідчення водія для внутрішньо переміщених осіб

Відтепер сервісні центри МВС реєструють транспортні засоби та видають посвідчення водія усім внутрішньо переміщеним особам.

Сьогодні, 8 червня 2021 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 року № 580, якою внесено зміни до нормативних актів, що регламентують видачу посвідчення водія та реєстрацію транспортних засобів.

Зміни передбачають надання можливості внутрішньо переміщеним особам без зареєстрованого основного місця проживання отримувати в сервісних центрах МВС наступні послуги:

складати іспити на право керування транспортними засобами;

обмінювати та відновлювати посвідчення водія;

реєструвати та перереєстровувати транспортні засоби.

У такому випадку до пакету необхідних документів додатково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання. Також адміністратору сервісного центру МВС можна пред’явити довідку в електронному форматі через застосунок Дія.

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за номером: (044) 290 19 88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці ГСЦ МВС.