На базі Тернопільського Апеляційного суду співробітники територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області провели круглий стіл з представниками громадськості Тернопільщини та регіональним представником Уповноваженого Верховної ради з прав людини

До круглого столу на тему долучились начальник Управління правового забезпечення Тернопільської міської ради Олександр Печіль, регіональний представник Уповноваженого Верховної ради України з прав людини у Тернопільській області Володимир Воловник, голова комітету Тернопільської обласної ради профспілок державних установ України Сергій Білан, голова громадської організації «Автомайдан Тернопіль», «Рух ветеранів та волонтерів захисту України», «Інваліди бойових дій» Дмитро Гайдуцький, голова Тернопільського міського громадського формування «Охорона громадського порядку» Михайло Прогній, директор регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги Ірина Хондогій, керівник громадської організації протидії корупції та моніторинг екології «Скеля» Андрій Об’єщик та суддя-спікер Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька.

Заступник начальника територіального управління Служби у Тернопільській області полковник Служби судової охорони Ігор Кучер ознайомив представників громадського суспільства з основними напрямами діяльності, результатами та завданнями Служби судової охорони в частині підтримання громадського порядку, забезпечення охорони й безпеки органів та установ системи правосуддя області.

Забезпечення права доступу громадян до органів та установ системи правосуддя є запорукою верховенства права та основним принципом щоденної діяльності кожного співробітника Служби судової охорони, – в ході зустрічі зазначив начальник територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області полковник Служби Едуард Кольцов.

Круглий стіл відбувся у форматі відкритості та діалогу, представники громадських організацій відмітили важливість діяльності Служби судової охорони, професійність співробітників територіального управління та побажали подальшого розвитку на шляху до безпеки та відкритості правосуддя.

Володимир Воловник наголосив на необхідності беззаперечного дотримання прав людини, Дмитро Гайдуцький висловив слова подяки за підтримку ветеранів російсько-української війни, Михайло Прогній зазначив, що співробітники Служби судової охорони можуть розраховувати на підтримку членів громадського формування «Охорона громадського порядку» у разі потреби, Андрій Об’єщик зупинився на важливості доступності правосуддя та подальшій співпраці з територіальним управлінням Служби.

В ході круглого столу були обговорені окремі питання взаємодії та намічені спільні заходи, які сприятимуть безпеці кожного відвідувача судовихї установ Тернопільщини.

Окрім цього, учасники зустрічі мали змогу ознайомитись з обмундируванням судових охоронців, оглянути умови служби та навіть постріляти у тирі з пневматичної зброї.

Служба судової охорони в Тернопільській області