СБУ оголосила в розшук ватажка угруповання бойовиків

Служба безпеки України розшукує ексватажка угруповання бойовиків так званої «ЛНР» Лактіонова Михайла Марковича. Він у 2015-2017 роках брав активну участь у злочинній діяльності терористичної організації на тимчасово окупованій території Луганщини.

За скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України, Тернопільський міськрайонний суд засудив бойовика до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі СБУ задокументували, що Михайло Лактіонов у 2015 році добровільно приєднався до так званого «15-го батальйону територіальної оборони «Брянка СССР». Розпочавши свою «кар’єру» в незаконному збройному формуванні на посаді командира взводу, згодом він став заступником командира батальйону із озброєння. Засуджений брав особисту участь в організації та забезпеченні збройного опору бойовиків «Брянка СССР» українським військовим та правоохоронцям на лінії розмежування у Попаснянському районі Луганській області.

Вирок суду щодо Михайла Лактіонова набув законної сили, однак він ухиляється від відбуття покарання, ймовірно переховуючись від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Громадяни, які мають відомості стосовно засудженого, що сприятимуть відбуванню покарання злочинцем, можуть повідомити їх за безкоштовним телефонним номером 0 (800) 50-14-82 або на електронну скриньку callcenter@ssu.gov.ua.

сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області