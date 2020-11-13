Тернопільські поліцейські посилено стежитимуть за дотриманням картинних обмежень впродовж вихідних

У посиленому режимі в суботу та неділю працюватимуть правоохоронці області. Разом з працівниками Держпродспоживслужби та іншими контролюючими органами перевірятимуть роботу суб’єктів господарювання щодо виконання ними обмежувальних заходів.

Про це під час брифінгу заявив начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

- Зусилля правоохоронців, у першу чергу, будуть спрямовані на профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо дотримання карантинних обмежень. У випадку, якщо буде ігнорування законних вимог, до порушників поліцейські застосовуватимуть заходи реагування та складатимуть адмінпротоколи.

Олександр Богомол запевнив, що правоохоронці готові реагувати на повідомлення громадян про порушення карантину. В цілодобовому режимі працює лінія 102, усі звернення фіксують та перевіряють.

Очільник поліції області також звернувся до жителів Тернопільщини виконувати встановлені обмеження та не порушувати їх.

За словами голови Тернопільської ОДА Володимира Труша, епідемічна ситуація в області щодо COVID-19 є складною: кожного дня кількість хворих зростає, тому важливо дотримуватися карантину, аби запобігти поширенню небезпечної інфекції та зменшити кількість контактів між людьми.

Спікери брифінгу закликали краян із розумінням поставитися до обмежувальних заходів та не забувати про засоби індивідуального захисту.

Поліція нагадує про запроваджені обмеження, які діятимуть у вихідні, починаючи з 14 листопада.

На вихідні забороняється:

- приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (кафе, бари, ресторани);

- приймання відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності;

- діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів;

- діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів;

- приймання відвідувачів, які проводять діяльність у сфері торгівельного і побутового обслуговування населення (салони краси, магазини промтоварів та інше).

У вихідні дні дозволяється:

- послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс;

- робота автозаправних комплексів (без зон харчування), технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;

- робота банків та медична практика;

- робота операторів та поштового зв’язку;

- робота магазинів, в яких щонайменше 60% торгівельної площі відведено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами.