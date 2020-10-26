Три кримінальних провадження відкрили правоохоронці Тернопільщини у день виборів

276 фактів порушення виборчого законодавства від старту передвиборної кампанії зареєстрували правоохоронці Тернопільщини, чотирнадцять з них внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За останню добу на лінію “102″ надійшло 107 повідомлень по порушення виборчого законодавства. Три факти внесено в ЄРДР: два згідно статті 158-1 ККУ – Надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців та одне за статтею 345 частина 2 ККУ – заподіяння тілесних ушкоджень працівнику поліції.

Вісім адмінпротоколів склали правоохоронці після закриття дільниць, які стосувалися недопущення на дільниці спостерігачів та журналістів.

Працювали у день виборів і фахівці Державної міграційної служби. За словами очільника відомства Ярослава Давибіди, у переддень та в день голосування міграційники видали більше 200 ID-карток, вклеїли 32 фотокартки та видали 85 паспортів-книжечок.

Найактивніше за документами зверталися громадяни у Тернопільський міський відділ, Кременецький, Теребовлянський та Гусятинський районні відділи.