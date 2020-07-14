Зборівські поліцейські вилучили у жителя району два викрадених велосипеди

У вчиненні крадіжок співробітники Зборівського відділення поліції підозрюють 58-річного жителя району. Зловмисник викрав залишені без нагляду в під’їздах велосипеди.

До співробітників Зборівського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя райцентру. З під’їзду багатоповерхівки, де він мешкає, в обідню пору викрали велосипед. Транспортний засіб заявник зберігав на сходовій клітці та при цьому не пристебнув його ніяким захисним тросом.

Поліцейські оперативно вийшли на слід злодія. Ним виявився 58-річний житель одного із сіл району. Правоохоронці довели причетність чоловіка ще до однієї крадіжки велосипеду, яку він вчинив з тієї ж багатоповерхівки напередодні.

Крадені транспортні засоби зловмисник зберігав за місцем свого проживання. Двоколісники у нього вилучили.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за частиною 1 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці закликають краян подбати про безпеку своїх двоколісних транспортних засобів. Не залишайте велосипеди без нагляду в під’їздах, поблизу торгових закладів, в інших громадських місцях. Найкраще зберігати своє майно вдома чи у гаражі.