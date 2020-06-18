Усіх дільничних офіцерів поліції Тернопільщини вітаю з днем служби

18 червня в Україні відзначають своє професійне свято шерифи української поліції. Служба дільничного – одна з найважливіших і найвідповідальніших у поліції. Наскільки професійно офіцер робить свою справу – настільки спокійніше почуваються мешканці району.

Щиро зичу усім дільничним поліції Тернопільщини завжди професійно виконувати свої обов’язки, мати витримку, терпіння і пам’ятати – вони одні з тих, про кого у пересічного громадянина складається враження про поліцію загалом.

Наснаги вам, міцного здоров’я, поваги від людей та легкої служби.

З повагою Олександр Богомол,

начальник ГУНП в Тернопільській області,

генерал поліції третього рангу