Мертвого чоловіка неподалік села виявили родичі

Про мертвого чоловіка на ґрунтовій дорозі на лінію “102″ повідомив фельдшер Шумської екстреної меддопомоги. Попередня причина смерті – дорожньо-транспортна пригода.

Нещастя трапилося 12 травня. На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. Загиблий – житель одного із сіл Шумського району, 1955 року народження.

За словами сусідів, загиблого у день смерті бачили в сусідньому селі в стані сильного алкогольного сп’яніння.

Додому чоловік повертався на мотоциклі марки “Патріот”. Ймовірно він не впорався з керуванням на ґрунтовій дорозі та на швидкості вилетів з транспортного засобу.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди шумчанин отримав тілесні ушкодження не сумісні з життям. Він помер ще до приїзду бригади швидкої допомоги.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ.