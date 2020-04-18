Тернопільські поліцейські забезпечуватимуть громадський порядок та безпеку поблизу храмів та культових споруд

Правоохоронці посилено стежитимуть за дотриманням громадянами карантинних обмежень.

Основний акцент, як і раніше, робитимуть на проведенні профілактично-роз’яснювальної роботи.

В ніч з 18 на 19 квітня на території Тернопільської області в 447 культових спорудах будуть прооходити богослужіння з нагоди святкування Великодня. Очікується, що участь у них візьмуть понад 7 тисяч громадян.

До охорони громадського порядку буде задіяно 473 працівники поліції та 28 військовослужбовців. Вони патрулюватимуть поблизу кожного храму, де відбуватимуться Великодні богослужіння. Особливу увагу зосереджено на 22 населених пунктах, де проводитимуться почергові відправи.

Правоохоронці проводитимуть роз’яснювальну роботу, слідкуватимуть, щоб люди дотримувались дистанції, перебували у захисних масках та виконували інші обмеження, зокрема й щодо чисельності перебування в громадських місцях осіб.