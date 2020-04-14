Поліцейські розшукують мешканця Тернопільського району

Працівники Тернопільського відділення поліції розшукують Влізло Андрія Івановича, 1978 року народження, жителя села Великі Гаї.

Чоловік 2 квітня близько 14 години вийшов з дому і досі не повернувся. Розшукуваний хворіє на ДЦП, глухонімий.

Був одягнений в чорну куртку з червоними смугами на рукавах, темно-сині штани, коричневі черевики.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі (0352) 43-61-09, або на лінію 102.