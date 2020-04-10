25 пакетів із насінням коноплі вилучили правоохоронці Тернопільщини у двох чоловіків

Про двох невідомих осіб, які стріляють зі зброї біля відстійників між селом Цигани та містом Борщів, надійшло на лінію “102″ від місцевих мешканців.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. На вказаній території правоохоронці виявили автомобіль марки DAEWOO Lanos та двох жителів Чорткова. Чоловіки дійсно стріляли по встановлених мішенях.

Ймовірні порушники добровільно віддали зброю, ззовні схожу на пневматичний пістолет. При поверхневому огляді у “відпочиваючих” правоохоронці знайшли два згортки. Власники зізналися, що в одному нарковмісна таблетка, а в іншому – амфетамін. Окрім цього чоловіки мали при собі 25 пакетів різного об’єму із зернами, схожими на насіння коноплі.

Вилучене направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Автомобіль чоловіків працівники борщівського відділення поліції помістили на арештмайданчику та звернулися до суду за дозволом щодо проведення санкціонованого обшуку в транспорті. Правоохоронці припускають, що в автівці також можуть бути заборонені речовини.

Один із підозрюваних уже притягувався до кримінальної відповідальності.

За останнє правопорушення жителі Чорткова відповідатимуть перед законом згідно статті 309 частина 1 ККУ. Триває слідство.