Жертвами автомобільних махінацій стали уродженці Львівщини та Тернопільщини

Про те, що власники автомобілів попали у пастку автомобільних аферистів, чоловіки дізналися випадково. Житель Львівщини на сайті оголошень в рубриці “продаю авто” побачив власний транспортний засіб.

Оголошення про продаж легкового автомобіля Volkswagen Passat по техпаспорту виставив на днях житель Козівського району. Усі дані, які стосувалися іномарки співпадали з реєстраційними номерами транспорту львів’янина. Останній про ймовірного двійника повідомив на лінію “102″. Справу про ймовірну підробку документів Тернопільським правоохоронцям передали уже колеги з сусідньої області.

За словами Миколи Петрика, начальника Козівського відділення поліції, правоохоронці почали встановлювати місце знаходження “автомобіля-двійника”. Проведеними заходами Volkswagen Passat побачили на перехресті автомобільних доріг Козова-Зборів. Власник транспортного засобу рухався в напрямку села Хоростець. Працівники поліції зупинили іномарку і повідомили власнику про ймовірне підроблення документів. Житель району каже, що придбав даний транспортний засіб з рук по техпаспорту на Тернопільщині. В сервісний центр не заїжджав.

При попередньому огляді експерти виявили ознаки зміни номерів, вузлів та агрегатів автомобіля. Проте детальні висновки будуть після проведення експертизи в науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі.

- Щоб не потрапити на вудочку шахраїв та законно купити автомобіль, що раніше знаходився в експлуатації, необхідно його перевірити в експертів та дотримуватися елементарних правил. Не полінуйтеся приїхати з власником транспортного засобу, в котрого збираєтеся придбати автомобіль, до найближчого сервісного центру,- каже Микола Петрик. – Там ви матимете змогу перевірити реєстраційні документи та номери агрегатів машини за наявними інформаційними базами.

За даним фактом порушено кримінальне провадження згідно статті 290 ККУ.

Правоохоронці радять ретельно перевіряти документи у самого власника: перепишіть паспортні дані, перевірте номер його робочого та домашнього телефонів – чи справді він проживає за вказаною адресою і чи можна його розшукати за вказаними телефонами.

Пам’ятайте, ідентифікаційні номери в легкодоступних місцях шахраї перебивають обережно, а от на прихованих поверхнях, як-небудь, а часом і взагалі не чіпають їх. Причина такої поведінки – розрахунок на людську байдужість та легковірність.