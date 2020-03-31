На Тернопільщині правоохоронці встановлюють зловмисника, який вчинив наругу над пам’ятником воїнам Другої світової війни

Факт вандалізму правоохоронці зафіксували в селі Нирків Заліщицького району. Слідчі розпочали кримінальне провадження та встановлюють особу, причетну до злочину.

30 березня співробітники Заліщицького відділення поліції отримали повідомлення про те, що при в’їзді в село Нирків пошкоджено пам’ятник невідомому солдату.

Виїхавши на місце події, співробітники поліції виявили частину зруйнованого пам’ятника воїнам Другої світової війни, а саме – зірвані голову та частину руки воїна. На землі були розтрощені уламки бетонної конструкції.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали місцевих жителів. Проте люди нічого не помітили, адже, дотримуючись карантинних заходів, рідко виходять з дому. Востаннє пам’ятник неушкодженим бачили 25 березня.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 ККУ – наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.