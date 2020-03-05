Юнак добровільно віддав марихуану, побачивши військових Нацгвардії

Заборонену речовину, схожу на марихуану, вилучили працівники Національної гвардії у 19-річного хлопця. За попередньою інформацією, під час патрулювання біля озера, в районі вулиці Чумацької, вони помітили молодика, який підозріло себе поводив.

Військовослужбовці підійшли до нього, щоб поспілкуватися. У ході розмови хлопець зізнався, що має при собі наркотичну речовину.

Про цей факт нацгвардійці повідомили на лінію «102». За словами правоохоронців, порушник – житель Хмельницької області. Юнак придбав 0,5 грам канабісу через мережу інтернет для власного споживання.

Речовину вилучили та направили на експертизу. Даний факт внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 309 частина 1 ККУ.

Працівники поліції нагадують, що за споживання та збут наркотичних речовин загрожує кримінальна відповідальність.