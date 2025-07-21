Нещасний випадок у Тернополі: пʼятирічний хлопчик випав із вікна четвертого поверху

Близько опівночі 21 липня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в обласну клінічну дитячу лікарню доставлено п’ятирічного хлопчика з політравмою. Як з’ясувалося, дитина випала з вікна квартири по вулиці Просвіти.

«На даний час стан хлопчика стабільно важкий, він перебуває у реанімації. Поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку. Попередньо відомо, що дитина перебуваючи на підвіконні в квартирі, сперлася на москітну сітку і це стало причиною падіння», – зазначили у поліції Тернопільської області.

Щороку поліцейські фіксують трагічні випадки, коли маленькі діти випадають із вікон. Більшість – наслідок неуважності дорослих та небезпечної довіри до москітних сіток.

Поліцейські закликають батьків подбати про безпеку своїх дітей.

«Не залишайте дітей без нагляду в кімнаті з відчиненим вікном. Встановіть спеціальні блокатори, що не дозволяють відчинити вікно більше ніж на кілька сантиметрів. Тримайте меблі трохи далі від вікон, щоб дитина не могла вибратися на підвіконня. Турбота про безпеку вдома – це обов’язок кожного дорослого. Бережіть життя та здоров’я своїх дітей», – зазначили у поліції.