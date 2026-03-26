У жителя Васильковецької громади поліцейські Гусятина вилучили чотири одиниці зброї

Слідчі готують фігурантові підозру про вчинення злочину, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу України.

Оперативну інформацію про можливе зберігання зброї та боєприпасів отримали співробітники відділення поліції №3 міста Гусятин. У поле зору потрапив житель одного з населених пунктів Васильковецької громади. До чоловіка прийшли з санкціонованим обшуком.

Під час огляду помешкання поліцейські виявили чотири одиниці зброї, зокрема обрізи мисливської рушниці та гвинтівки Мосіна, а також дві пневматичні рушниці з ознаками переробки. Серед вилученого – декілька набоїв. Речові докази направлено на експертизу.

За фактом незаконного зберігання зброї розпочато кримінальне провадження.