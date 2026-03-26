Ветерани Тернополя можуть отримати до 150 тисяч на бізнес: заявки приймають до 2 квітня

У Тернопіль ветерани та їхні родини мають можливість отримати фінансову підтримку на відкриття або розвиток власного бізнесу – до 150 тисяч гривень.

Подати документи на участь у конкурсі можна лише до 2 квітня 2026 року. Програма передбачає компенсацію витрат після реалізації бізнес-ідеї. Участь можуть взяти учасники бойових дій, а також їхні дружини або чоловіки.

Щоб податися, потрібно підготувати заяву, проєкт розвитку бізнесу і документи, які підтверджують планові витрати на реалізацію проєкту та статус учасника бойових дій. Підприємці повинні працювати в межах Тернопільської громади, не мати боргів, створити щонайменше три робочі місця та не мати заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

Подати документи можна у Центрі надання адміністративних послуг (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6).

Проєкт реалізується в межах Програми підтримки ветеранів та членів їх сімей на створення (розвиток) власного бізнесу на 2026-2027 роки. Детальніше з умовами участі у конкурсі та Порядком надання компенсації можна ознайомитись за посиланням.

