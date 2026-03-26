Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом погроз групі оповіщення ТЦК

25 березня близько 14:00 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від поліцейського офіцера громади про те, що невідомий чоловік погрожує групі оповіщення ТЦК фізичною розправою.

На місце події оперативно прибули додаткові екіпажі поліції та бійці спецпідрозділу.

Як з’ясувалося, під час проведення заходів оповіщення військовослужбовці Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно з поліцейським виявили двох чоловіків на території гаражного кооперативу. На вимогу пред’явити документи один із них відреагував агресивно: погрожував сокирою та кинув у бік службового автомобіля ТЦК дві пляшки з невідомою сумішшю, одну з яких підпалив, а потім зачинився в гаражі.

Поліцейські превентивної комунікації провели перемовини з чоловіком, після чого він вийшов з гаражного приміщення. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Встановлено, що фігурант – житель Тернополя, 1969 року народження, перебуває у розшуку ТЦК та СП за порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП).

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють всі обставини, після чого буде надана остаточна правова кваліфікація даній події.

Також вирішується питання про затримання фігуранта відповідно до ст. 208 КПК.