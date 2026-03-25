Понад 6 500 тернополян замовили «Файну карту» через «е-Тернопіль»

Проїзний квиток «Файна карта» через мобільний застосунок «е-Тернопіль» замовили вже понад 6 500 тернополян. Лише за останні кілька днів цією послугою у мобільному застосунку скористалося 500 тернополян.

Зокрема, мобільний застосунок дозволяє замовити різні типи карток: картку мешканця Тернополя, учнівську, студентську та пільгову. Процес замовлення максимально простий і займає лише кілька хвилин:

– зайдіть у розділ «Файна карта» та оберіть «Замовити карту»;

– введіть особисті дані;

– додайте інформацію про документ, що підтверджує право на карту;

– завантажте фото 3×4;

– підтвердьте згоду на обробку персональних даних;

– оплатіть замовлення картки.

Після цього в додатку можна відстежити всі етапи виготовлення картки. Щойно вона буде готова, користувач отримає сповіщення, що документ можна забрати.

Додаток «е-Тернопіль» можна завантажити на телефони на Android та на iOS.

Нагадаємо, проїзний квиток «Файна карта» дозволяє суттєво економити на проїзді. Оформити картку можуть не лише жителі Тернополя, а й ті, хто офіційно працює або навчається на території громади.