Тернопільський обласний центр служби крові отримав спецавтомобіль для виїзного забору крові

Тернопільський обласний центр служби крові, який є комунальним закладом Тернопільської обласної ради, отримав спеціалізований автомобіль «Volkswagen Crafter» для виїзної заготівлі донорської крові. Транспорт передали в межах проєкту «Крапля життя», який реалізували німецько-українська організація «Синьо-жовтий хрест» (Blau-Gelbes-Kreuz e.V., м. Кьольн) спільно з благодійним фондом «CBG Charity».

Це вже другий автомобіль, який отримав центр: перший благодійники передали у серпні 2025 року. Новий транспорт дозволить ще активніше проводити виїзні донації у громадах Тернопільщини, залучати більше людей до донорського руху та оперативніше поповнювати запаси крові для медичних закладів.

Завдяки активності мешканців області та системній роботі Центру служби крові, на Тернопільщині фіксують відчутне зростання кількості донорів. Якщо у І кварталі 2025 року заклад прийняв 2 165 донорів, то у І кварталі 2026 року — вже 3 643.

Серед громад-лідерів за кількістю виїзних донацій у 2026 році — Шумська громада (80 донацій), Борсуківська громада (61 донація) та Кременецька громада (57 донацій).

Водночас в області готують відповідне розпорядження, яке дозволить чітко скоординувати роботу Центру служби крові та районних військових адміністрацій, аби кожна громада мала свій графік виїздів і системно залучала жителів до донацій.

Перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук наголосив, що в умовах війни розвиток служби крові є одним із важливих напрямів підтримки медичної системи області.

«Міжнародна підтримка сьогодні має надзвичайне значення: дозволяє оновлювати матеріально-технічну базу і розширити можливості служби крові в умовах війни. Завдяки такій співпраці Тернопільщина стабільно забезпечує медичні заклади донорською кров’ю та її компонентами, а також підтримує наших захисників у госпіталях», — зазначив Володимир Болєщук.

Виконувач обов’язків генерального директора Тернопільського обласного центру служби крові, депутат Тернопільської обласної ради Василь Хомінець підкреслив, що новий автомобіль суттєво посилить можливості закладу.

«Отримання другого спецавтомобіля — це суттєве підсилення для нашого центру. Один автомобіль фізично не міг закрити всі потреби, адже виїзди відбуваються регулярно, а техніка потребує обслуговування. Тепер ми зможемо працювати стабільніше, планувати більше виїзних донацій і охоплювати більше громад. Це напряму вплине на кількість заготовленої крові і, відповідно, врятованих життів», — зазначив Василь Хомінець.

Директор БФ «CBG Charity» Юрій Темофійчук розповів, що за останні пів року благодійники вже передали шість автомобілів у різні міста України.

У Тернопільській обласній раді наголошують: розвиток донорського руху, підтримка комунальних медичних закладів та розширення їхніх можливостей — це частина системної роботи задля якісної та доступної медичної допомоги для жителів області, військових і всіх, хто потребує порятунку.