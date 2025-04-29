Двоє офіцерів служби освітньої безпеки поліції Тернопільщини отримали відзнаки за допомогу в розкритті резонансного злочину

Зібрана поліцейськими інформація допомогла встановити особу породіллі, яка залишила новонароджену дитину на вулиці.

Нагадаємо, подія трапилася 20 квітня цього року в селищі Вишнівець Кременецького району. Поблизу недіючого магазину перехожі виявили новонародженого хлопчика.

Поліцейські провели комплекс заходів для розкриття злочину. До встановлення обставин долучилися інспектори служби освітньої безпеки Кременецького районного відділу поліції. Зібрана та передана ними інформація відіграла важливу роль у розслідуванні.

За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, рішучість та оперативність у встановленні особи, що вчинила кримінальне правопорушення, начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко вручив відзнаки двом інспекторам служби освітньої безпеки — лейтенанту поліції Тетяні Дацюк та Інні Довгань.

« Я вдячний вам за сумлінну службу. Ви спрацювали професійно та допомогли кримінальному блоку оперативно розкрити резонансний злочин», — зазначив Сергій Зюбаненко.

Нагадаємо, інспектори Служби освітньої безпеки працюють у навчальних закладах області з 1 вересня 2024 року. Їхня основна мета — створення безпечного середовища для дітей. Поліцейські забезпечують правопорядок у школах, патрулюють території, запобігають правопорушенням і контролюють пропускний режим, щоб унеможливити проникнення сторонніх осіб та потрапляння небезпечних предметів на територію навчальних закладів.