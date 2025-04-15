Захисники батальйону «Свобода» передали бойовий прапор на знак вдячності тернополянам

Тернопільська міська рада отримала подяку від батальйону «Свобода» – формування Національної гвардії України.

Військовослужбовці передали бойовий прапор свого батальйону, як символ вдячності жителям громади за системну підтримку, допомогу з технічним забезпеченням та іншими важливими речами. Ця подяка – підтвердження того, що спільними зусиллями ми наближаємо перемогу та підтримуємо наших захисників.

Дякуємо кожному, хто долучається до ініціатив, допомагає фронту, передає посилки та не забуває про тих, хто боронить нашу свободу.