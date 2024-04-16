Службові автомобілі для роботи отримали тернопільські поліцейські

За підтримки міжнародних партнерів автопарк поліції Тернопільщини поповнився новими транспортними засобами. Частина позашляховиків невдовзі разом з нашими бійцями вирушать на передову, інші слугуватимуть правоохоронцям під час несення служби на території обслуговування.

Ключі від нових службових автомобілів отримали структурні та територіальні підрозділи поліції краю, які показали високі результати роботи за перший квартал. За словами начальника Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергія Зюбаненка, це своєрідне заохочення поліцейських служб за сумлінне ставлення до своїх обов’язків, важливо поліпшувати матеріально-технічну базу та вдосконалювати поліцейські підрозділи на місцях.

«Я вдячний вам за якісне виконання службових завдань. За перший квартал ви спрацювали досить професійно. Ви маєте потенціал і потрібно його розвивати», – зауважив керівник поліції краю.

Закон і безпека громадян – пріоритет у роботі поліцейських. Завдяки сучасному оснащенню транспортних засобів правоохоронці зможуть швидше реагувати на повідомлення та прибувати на місце події.

За підсумками службової діяльності у першому кварталі 2024 року начальник ГУНП відзначив кращий підрозділ поліції області. Ним визнано відділення поліції № 5 (м. Підволочиськ). Відзнаку та ключі від нового автомобіля отримав керівник територіального підрозділу Сергій Горяний.

«Перед всіма керівниками територіальних підрозділів ставлю завдання: думати та дбати про особовий склад. Важливо вміти їх мотивувати. Тому, що у нашій роботі важливий результат. Ми робимо усе задля людей і їхньої безпеки», – розповів начальник ГУНП в області Сергій Зюбаненко.

Заохочення за сумлінне виконання своїх службових обов’язків також отримали 29 поліцейських області. Серед них – поліцейські офіцери громади, слідчі, оперативники, дізнавачі, які досягли вагомих результатів у роботі.

За словами керівника поліції Тернопільщини, такі заохочення працівників поліції краю за підсумками роботи стали вже традиційними та практикуватимуться і надалі.