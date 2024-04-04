Тернопільські оперативники вилучили 36 одиниць вогнепальної зброї та понад 30 кілограмів вибухівки за перший квартал цього року

Вилучення нелегальної зброї в громадян – одне з пріоритетних завдань працівників правоохоронних відомств. Від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, зросла кількість зброї військового зразка, боєприпасів та вибухонебезпечних речовин, завезених із зони проведення бойових дій.

Оперативники Тернополя та області вилучили 36 одиниць вогнепальної зброї, а це, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року, майже на 50% більше.

Серед вилученого – автомати, кулемет, нарізні пістолети, карабіни, обрізи та зброя, перероблена кустарними методами на вогнепальну.

За три місяці оперативники виявили та вилучили 47 гранат, 3 гранатомети, міни й снаряди.

У ході проведених оперативних заходів у жителів Тернопільщини працівники кримінальної поліції за перший квартал минулого року вилучили майже 5 кілограмів вибухонебезпечних речовин та 2433 набоїв різного калібру, то за січень-березень 2024-го – понад 30 кілограмів вибухівки та 10348 патронів.

Попри чисельні попередження працівників поліції про кримінальну відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, до яких відноситься й мисливський порох, окремі громадяни легковажно ставляться до цих застережень. А отже, ризикують не лише здоров‘ям та життям своїх рідних, що можуть постраждати в результаті нещасного випадку, а й власною долею.