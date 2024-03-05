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Дільничний встановив особу зловмисника, котрий проник до помешкання жительки Козівської громади

Категорія: Кримінал
До поліцейського звернулася жителька одного з сіл Козівської громади і повідомила про те, що в її помешканні побувала невідома особа. Жінка не знала зловмисника, а той, помітивши господиню, втік.

У ході перевірки дільничний офіцер сектору поліцейської діяльності селища Козова встановив особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини житель села Августівка. З чужого помешкання зловмисник не встиг нічого винести, адже його злякала власниця. Проте, зі слів потерпілої, встиг «погосподарювати» в холодильнику.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 162 Кримінального кодексу – незаконне проникнення до житла. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

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