Дві ДТП – троє травмованих

Дві дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими зареєстрували слідчі впродовж доби 14 лютого.

На автодорозі Івано-Фраківськ-Бучач-Тернопіль близько 11:20 водій автомобіля “Hyuindai Tucson” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із “Mercedez-Benz Sprinter”. У результаті удару водієві та пасажиру з “Hyuindai” надавали медичну допомогу.

Ще одна аварія трапилася близько 19:30 на Теребовлянщині. За попередньою інформацією, водій автомобіля “Mercedez Sprinter” допустив зіткнення із “Skoda Fabia”, кермувальник якого в цей момент здійснював маневр розвороту. Водія “Skoda” з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

У всіх кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.