Водія, який спровокував у Тернополі смертельну ДТП та втік, розшукали й затримали працівники поліції

Дві дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими трапилося на дорогах Тернопільщини впродовж минулих вихідних. У результаті аварій – восьмеро людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, один чоловік загинув.

2,96 проміле алкоголю в крові показав тест на газоаналізаторі Драгер у водія, який сів за кермо у стані сильного алкогольного сп’яніння та збив дитину. Аварія трапилася 10 лютого близько 18:40 в селі Молотків. Водій автомобіля “Ford Sierra” збив 15-річного юнака і після цього злетів у кювет. Хлопчика з переломами ніг, а також з іншими ушкодженнями госпіталізували в реанімаційне відділення. Кермувальника затримали відповідно до статті 208 КПК.

Одна людина загинула, а семеро отримали травми в аварії 11 лютого. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група та спеціалісти-автотехніки Тернопільського НДЕКЦ МВС України.

“За попередньою інформацією, близько 11.45 на вул. Підволочиське шосе водій автомобіля BMW зіткнувся із попутним транспортним засобом та втік. У результаті удару «Renault» викинуло на смугу зустрічного руху, де воно врізалося в інше BMW”, – розповідає начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Олександр Марченко.

До лікарні потрапила водійка «Renault», а її пасажир 1978 року народження від отриманих травм загинув.

З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала й кермувальника та 5 пасажирів з іншого авто. Серед травмованих троє дітей – немовля та неповнолітні 8 й 15 років.

Винуватець ДТП – водій автомобіля марки BMW-220D втік з місця події. Оперативники карного розшуку спільно зі слідчими та Управління патрульної поліції розшукали втікача-порушника. Це – житель села Смиківці 1976 року народження.

У його помешканні під процесуальним керівництвом обласної прокуратури згідно з ухвалою Тернопільського міськрайонного суду слідчі провели обшук. Авто вилучили. Водій від проходження тесту на вміст алкоголю відмовився. Його затримали згідно зі статтею 208 КПК. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 ККУ.

Як з’ясувалося, чоловік позбавлений права керувати транспортними засобами. Затриманого уже двічі зупиняли патрульні за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Триває слідство.