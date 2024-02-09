На Тернопільщині оперативники карного розшуку спільно зі слідчими викрили “кримінального авторитета”, який поширював злочинний вплив та налагодив наркотрафіки до Чортківського СІЗО

Дві злочинних групи, організатор однієї з яких здійснював поширення злочинного впливу на суспільство та займався незаконним збутом наркотиків, виявили та затримали оперативники управління карного розшуку Тернопільщини спільно зі слідчими.

Впродовж тривалого часу двоє засуджених, які відбувають покарання в Чортківській установі виконання покарань №26, налагодили схему постачання наркотиків до слідчого ізолятора та реалізовували їх серед утриманців установи.

Частина зароблених коштів йшла на поповнення «общака» та закупівлю наркотиків на волі. Двом кримінальним авторитетам та кільком учасникам групи, які “працювали” за межами колонії, повідомили про підозру.

Про налагоджений наркотрафік на території Чортківського слідчого ізолятора оперативникам карного розшуку повідомили працівники установи виконання покарань. У ході слідчих дій стало відомо, що заборонені речовини зловмисники зашивали в одяг, ховали в харчові продукти, в засоби особистої гігієни та інші речі.

Постачання наркотиків на територію ізолятора налагодив один із “кримінальних авторитетів”. Чоловік 25 років з 50-ти провів у тюрмах за квартирні крадіжки та збут наркотиків. Він, поширюючи злочинний вплив у суспільстві, змусив кількох осіб на волі купувати наркотики та передавати їх через пошту на територію СІЗО. Окрім цього чоловік організовував серед ув’язнених ігри для поповнення злодійського “общака”.

Піймали оперативники карного розшуку ще одного “наглядача”, який налагодив канал постачання наркотиків. Він знайшов спільників за межами установи та залучив їх до протиправної діяльності. “Помічники” купували заборонені речовини, передавали їх в СІЗО, а вже там організатор розповсюджував їх серед сусідів по камерах.

Оперативники управління карного розшуку за силової підтримки бійців спецпідрозділів КОРД, РПОП та групи швидкого реагування СІЗО провели одночасно 10 обшуків на території Тернопільської області. Шість – за місцями проживання спільників та 4 в ізоляторі. Серед вилученого – гроші, мобільні телефони, сім-картки, наркотики та записники із клієнтською базою.

Двом організаторам та двом спільникам уже оголосили підозри відповідно до частини 2 статті 307 ККУ. Одному із “злочинців” інкримінують ще й частину 2 статті 255-1 ККУ (встановлення, посилення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинені повторно в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань). Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 15 років позбавлення волі.

Заходи з документування злочинної діяльності та викриття злочинних груп проводили працівники управління карного розшуку, слідчі, представники кримінального аналізу та спецслужби Нацполіції області спільно з працівниками ДУ «Чортківська УВП №26» під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.