П’ять автопригод 30 та 31 грудня зареєстрували слідчі на Тернопільщині

Шестеро людей, серед яких двоє неповнолітніх, отримали тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортних пригод. Один кермувальник від отриманих травм загинув на місці аварії.

30 грудня в Тернополі на вулиці Об’їзна 18-річний водій мотоцикла «Honda 600F» допустив зіткнення із мотоциклом «Suzuki Hayabusa». Меддопомогу надавали кермувальнику «Honda».

31 грудня про збиту людину на вулиці Лесі Українки повідомили очевидці. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з’ясувалося, що потерпіла – тернополянка 1975 року народження, переходила дорогу за межами пішохідного переходу, коли потрапила під колеса автомобіля “Crerry Tiggo”.

Після аварії водій не зупинився, а втік. Проте за деякий час працівники управління патрульної поліції встановили і особу водія-втікача, і його місцеперебування. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому інкримінують частину 1 статті 286-1 ККУ. Потерпілу з травмами госпіталізували до медзакладу.

У селищі Залізці водій автомобіля «Opel Combo» не впорався із керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. До лікарні бригада швидкої доправила двох дітей, ще двом дорослим надали медичну допомогу без госпіталізації.

Близько 13:20 неподалік ТРЦ “Подоляни” не розминулися вантажівка та легкове авто. За попередніми даними, кермувальник “DACIA SANDERO”, здійснюючи поворот ліворуч, не пропустив DAF із напівпричепом, а тому уникнути удару не вдалося. Водій легківки від отриманих травм загинув на місці події.

Аварію без травмованих зареєстрували працівники поліції у неділю на трасі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська», неподалік села Цебрів. Водій автомобіля «Merdeses-Benz Actros 1845LS» із напівпричепом-цистерною «Ali Riza Usta Aru» не впорався з керуванням. Транспорт перекинувся і з цистерни почало витікати дизельне пальне. На місці ДТП працювали рятувальники й вони зробили усе можливе, аби мінімізувати витік пального.

В усіх учасників аварій взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Обставини ДТП встановлюють слідчі.