У вантажівку неподалік Чистилова врізався легковий автомобіль

За добу 15 листопада на дорогах Тернополя та області слідчі зареєстрували три дорожньо-транспортних пригоди. З тілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізували трьох людей.

Близько 6 ранку неподалік Чистилова на дорозі “Обхід Тернопіль” автомобіль «ГАЗ-66» тягнув на буксирі «ЗІЛ-131». У цей час у напрямку Тернополя рухався автомобіль марки «Mercedes-Benz W124». Легківка врізалася у “ГАЗ”, а після цього злетіла в кювет. До лікарні бригада швидкої доправила кермувальника “Mercedes-Benz”.

У Тернополі на вулиці Будного водій автомобіля “Lexus LX450″ на регульованому пішохідному переході збив 12-річну дівчину, а після цього автівка виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася у “Skoda Fabia”.

Потерпілій надали меддопомогу без госпіталізації. Водії тверезі, але у них відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

На лінію “102″ надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги про те, що до них після ДТП потрапила тернополянка 1951 року народження.

За словами потерпілої, травми вона отримала під час проїзду в маршрутному таксі. Вона сіла в транспорт і, коли той рушив, не втрималася та впала.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.